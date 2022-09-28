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1 ноября, 12:25
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Тарифы на коммунальные услуги вырастут

Тарифы на коммунальные услуги вырастут

Ежегодная индексация тарифов ЖКХ в России пройдет на восемь месяцев раньше запланированного срока, сообщает Минэкономразвития России. Так, это произойдет с 1 декабря этого года вместо 1 июля следующего. Взамен правительство обещает заморозить тарифы на полтора года, до июля 2024 года.

Опережающая индексация обусловлена необходимостью обновления коммунальной инфраструктуры. Предельный уровень индексации тарифов на электричество для населения с 1 декабря в целом по стране не превысит 9 %. Конечную стоимость электроэнергии в конкретном субъекте федерации установят региональные тарифные органы.

Калмыкия вошла в среднюю зону повышения расценок, это большая часть регионов страны, где жителям придется платить за свет свыше 6 рублей. Для сравнения, в ряде регионов Дальнего Востока цена будет варьироваться от 7 до 9 рублей за кВт/ч.

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