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29 сентября, 09:28
НовостиCOVID-19

За сутки выявлены 67 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки выявлены 67 новых случаев заражения коронавирусом

 

 Всего за период пандемии инфицированы более 30 тысяч 400 человек. В медучреждениях лечатся 423 жителя региона. 27 пациентов в тяжёлом состоянии, 11 из них – на аппарате ИВЛ. Зарегистрированы еще два летальных исхода. Общая цифра уже приближается к шестистам случаям. Мы следим за сводкой оперативного штаба. 

Напоминаем,  единственная возможность побороть пандемию – это массовая вакцинация против COVID-19. Учитывая, что осенью организм человека подвержен сезонным вирусам, прививка вдвойне необходима.

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