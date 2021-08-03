За сутки выявлены 67 новых случаев заражения коронавирусом

Всего за период пандемии инфицированы более 30 тысяч 400 человек. В медучреждениях лечатся 423 жителя региона. 27 пациентов в тяжёлом состоянии, 11 из них – на аппарате ИВЛ. Зарегистрированы еще два летальных исхода. Общая цифра уже приближается к шестистам случаям. Мы следим за сводкой оперативного штаба.

Напоминаем, единственная возможность побороть пандемию – это массовая вакцинация против COVID-19. Учитывая, что осенью организм человека подвержен сезонным вирусам, прививка вдвойне необходима.