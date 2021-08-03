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29 сентября, 10:07
НовостиКультура

В Национальном театре имени Баатра Басангова все готово к встрече со зрителями

В Национальном театре имени Баатра Басангова все готово к встрече со зрителями

Сегодня на сцене вновь музыкальная поэма «Я – Будда» авторства Заслуженного деятеля искусств России Бориса Манджиева и Народного артиста Калмыкии Виктора Хаптаханова.

Это история Сиддхартхи Гаутамы. Герой приходит к постижению главного вопроса жизни, ответ на который он искал с самого рождения. А завтра на сцене – драма «Араш». Через судьбу одной семьи актеры передают трагедию всего народа.

 К слову, получить билет на эти спектакли молодежь может с помощью Пушкинской карты.

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