В Национальном театре имени Баатра Басангова все готово к встрече со зрителями

Сегодня на сцене вновь музыкальная поэма «Я – Будда» авторства Заслуженного деятеля искусств России Бориса Манджиева и Народного артиста Калмыкии Виктора Хаптаханова.

Это история Сиддхартхи Гаутамы. Герой приходит к постижению главного вопроса жизни, ответ на который он искал с самого рождения. А завтра на сцене – драма «Араш». Через судьбу одной семьи актеры передают трагедию всего народа.

К слову, получить билет на эти спектакли молодежь может с помощью Пушкинской карты.