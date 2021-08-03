Рифат Сабитов провел заседание Общественного совета при Минцифры

Встреча, на которой обсудили состояние и перспективы развития телекоммуникационной отрасли в России, состоялась во вторник.

В форуме приняли участие специалисты и эксперты отрасли, в их числе — президент Национальной ассоциации производителей и интеграторов телерадиооборудования и программного обеспечения Эльман Имамкулиев.

Он отметил, что одним из ярких способов поиска новых решений для развития человеческого потенциала служит Всероссийский научно-технический конкурс «Первый шаг».

Этот конкурс разработок в сфере телерадиовещания и телекоммуникаций среди студентов российских ВУЗов проводится с 2019 года. Цель проекта — поиск интересных технических решений, которые могут быть запущены в промышленную разработку.

Эльман Имамкулиев пригласил членов Общественного совета при Минцифры и заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Бэллу Черкесову посетить конкурс. Он пройдет в Новосибирске в следующем году 2022 году.