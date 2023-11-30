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1 декабря, 09:12
Новости

За штурвал - по новым правилам

За штурвал - по новым правилам

Начали действовать новые правила аттестации на право управления маломерными судами.

Соответствующие приказ подписан главой МЧС России Александром Куренковым. Действие документа распространяется на некоммерческие плавсредства:

срок сдачи практики после теории продлен с 6 до 9 месяцев;

экзамены будут с видеофиксацией;

удостоверение на право управления теперь в электронном виде.

Прежние правила, действовавшие с 2022 года, отменены, сообщает МЧС России по Калмыкии.

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