1 декабря, 09:12
За штурвал - по новым правилам
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Начали действовать новые правила аттестации на право управления маломерными судами.
Соответствующие приказ подписан главой МЧС России Александром Куренковым. Действие документа распространяется на некоммерческие плавсредства:
срок сдачи практики после теории продлен с 6 до 9 месяцев;
экзамены будут с видеофиксацией;
удостоверение на право управления теперь в электронном виде.
Прежние правила, действовавшие с 2022 года, отменены, сообщает МЧС России по Калмыкии.