За штурвал - по новым правилам

Начали действовать новые правила аттестации на право управления маломерными судами.

Соответствующие приказ подписан главой МЧС России Александром Куренковым. Действие документа распространяется на некоммерческие плавсредства:

срок сдачи практики после теории продлен с 6 до 9 месяцев;

экзамены будут с видеофиксацией;

удостоверение на право управления теперь в электронном виде.

Прежние правила, действовавшие с 2022 года, отменены, сообщает МЧС России по Калмыкии.