Сегодня первый день зимы. Жители Калмыкии в ожидании национального праздника «Зул»

Традиционно астролог центрального хурула Санан гелюнг готовит буддийский прогноз для всех зодиакальных знаков. Что ждет в предстоящем году жителей региона? Об этом мы будем рассказывать зрителям утренних вестей совместно с медиахолдингом Бумба.

По словам Санан Гелюнга, для женщин, которые родились в год зайца это не совсем благоприятный год. До июня нужно быть внимательным и осторожным. Поездки лучше отложить. А для мужчин – этот год благоприятный.

А для тех, кто родился в год дракона – это ваш год

Тем, кому исполняется 12 и 72 – это травмоопасный период, нужно быть аккуратнее на самокатах, лошадях и верблюдах. 24-летним благоприятный год в материальном плане. Для 36 летних - есть угроза для жизни, те , кто отметит 48-летие - год не очень благоприятен в моральном плане. 60-летним предстоит заботиться об эмоциональном состоянии, не рекомендуется ходить на трауры, поминки.