Сотрудниками полиции Элисты раскрыта кража мобильного телефона у местного жителя

В полицию Элисты поступило сообщение по факту пропажи у местного жителя мобильного телефона.

По данному факту сотрудниками патрульно-постовой службы полиции и оперативными сотрудниками Управления МВД России по г.Элисте было установлено, что к краже причастна 60-летняя местная жительница, которая была задержана и дала признательные показания.

Женщина пояснила полицейским, что, находясь на автобусной остановке, заметила, как у неизвестного мужчины выпал мобильный телефон, который она подобрала и в дальнейшем распорядилась по своему усмотрению.

В настоящее время сотрудниками Отдела дознания УМВД РФ по г.Элисте проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.