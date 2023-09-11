За семь дней жители Калмыкии перевели мошенникам почти 3 миллиона рублей

Так, четыре жительницы республики, желая инвестировать свои денежные средства, перевели неизвестному лицу, зарегистрированному как «oleg_vishnyakovvv», 65 тыс. 500 руб. Двое из пострадавших являются пенсионерами.

Элистинец перевел мошенникам 74 тыс. руб. за строительные материалы, которые так и не были ему доставлены. Оформлял покупку мужчина через популярный сайт бесплатных объявлений.

На жительницу Лаганского района неизвестные лица, под предлогом перевода денежных средств за оплату такси, оформили кредитный договор на сумму 537 тыс.руб., используя ее личные данные, которые она сама же и передала аферистам.

56-летний житель г. Элисты обратился в полицию с просьбой привлечь к ответственности неизвестное лицо, которое в мессенджере «Ватсап», представившись супругой товарища потерпевшего, попросило в долг 50 тыс. руб. Доверчивый элистинец перевел деньги, но, как оказалось, это была мошенническая схема.

Представляясь сотрудниками банков, правоохранительных органов, мошенники сумели убедить нескольких жителей совершить денежные переводы на указанные ими банковские счета, с целью «обезопасить» средства. На 280 тыс.рублей они обманули 18-летнюю студентку, на 149 тыс.руб. - 55-летнюю жительницу Городовиковска, на 229 тыс.руб. - 32-летнего элистинца и на 100 тыс.руб. - 62-летнего пенсионера.

Также, представляясь сотрудниками Центрального Банка России и сотрудниками Федеральной Службы Безопасности России, мошенники, обманным путем завладели денежными средствами 42- летней элистинки. Сумма ущерба составила 1 млн. 200тыс. руб.

Семь человек, которым поступали звонки и сообщения от незнакомцев, вовремя прервали диалог и обратились в полицию с целью пресечь мошеннические действия.

МВД по Республике Калмыкия в очередной раз напоминает жителям о том, что специалисты банков, сотрудники правоохранительных органов не просят перевести денежные средства на «безопасный счет». Если вам звонят с неизвестного номера и заводят речь о деньгах, прервите разговор, а лучше вообще не принимайте звонки с номеров, которых нет в списке ваших контактов.

Будьте бдительными при совершении сделок и других операций в сети интернет. «Инвестиции» - одна из актуальных схем, которыми активно пользуются мошенники по всей России, в том числе и в Республике Калмыкия.

Фото: МВД по Республике Калмыкия