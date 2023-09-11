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13 сентября, 08:56
Новости

В Калмыкии суд признал информационные материалы экстремистскими и запретил их распространение на территории Российской Федерации

В Калмыкии суд признал информационные материалы экстремистскими и запретил их распространение на территории Российской Федерации

Элистинский городской суд принял решение о признании информационных материалов, в которых имеются высказывания, содержащие призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности страны, экстремистскими и запрете их распространения на территории Российской Федерации.

В Калмыкии на различных интернет-ресурсах активно распространялись материалы, а именно, печатный текст с наименованием «Декларация «О государственной независимости Республики Калмыкия» и видеоролик с наименованием «Сценарий: Распад России//Выход Калмыкии и Бурятии», побуждающие к действиям, результатом которых является отделение от Российской Федерации её территориальных частей.

В результате совместной работы Центра по противодействию экстремизму, экспертно-криминалистического центра МВД по Республике Калмыкия и республиканской Прокуратуры были собраны доказательства того, что указанные информационные материалы являются экстремистскими и запрет на их распространение необходим в целях обеспечения защиты суверенитета, основ конституционного строя Российской Федерации.

Фото: МВД по Республике Калмыкия

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