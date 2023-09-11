Управляющий ОСФР: «Помощь участникам СВО и их семьям предоставляется адресно и по принципу «одного окна»

Сегодня вице-премьер правительства Республики Калмыкии –министр социального развития, труда и занятости Марина Ользятиева провела рабочую встречу с управляющим Отделением Социального фонда России по РК Чингизом Ивановым. Обсуждались вопросы деятельности ведомства по поддержке участников специальной военной операции и членам их семей.

Руководитель ОСФР проинформировал заместителя главы кабинета министров республики о том, что на сегодняшний день участники специальной военной операции из Калмыкии и члены их семей могут получить все меры соцподдержки, предоставляемым Социальным фондом России. В настоящее время существует более 20 госуслуг СФР, которые могут быть оказаны участникам спецоперации, в том числе, назначение ежемесячной денежной выплаты ветеранам боевых действий, детские пособия семьям военнослужащих, назначение страховых и государственных пенсий и т.д.

«С каждой семьей военнослужащего, с каждым ветераном мы работаем индивидуально и оказываем все положенные им государственные услуги комплексно и адресно. Мы тесно взаимодействует с филиалом госфонда и стараемся сделать так, чтобы через социального координатора решались многие вопросы. Это помогает организовать единую и эффективную систему по предоставлению помощи, социальных выплат и льгот участникам специальной военной операции и их семьям, - подчеркнул управляющий ОСФР Ч.Иванов.

«Мы делаем одно общее дело – помогаем нашим ребятам, и эта задача является для нас приоритетной. Военнослужащие, прибывающие из зоны СВО, должны знать, что им полагаются социальные выплаты и компенсации, а родные и близкие погибших военных могут рассчитывать на льготы и пособия, а также на дополнительное пенсионное обеспечение», - сказал Иванов.

На сегодняшний день взаимодействие Отделения СФР по Республике Калмыкия с региональным филиалом «Фонд защитников Отечества» осуществляется на основании соглашения, заключенного 4 июля текущего года. В соответствии с которым во всех районных муниципальных образованиях и в столице Калмыкии с социальными координаторами филиала было проведено обучение по порядку и условиям предоставления пенсионного обеспечения и мер социальной поддержки ветеранам и инвалидам боевых действий и членам их семей. В ходе обучения социальные координаторы были обеспечены методическими пособиями, разработанными Отделением.

Кроме того, руководители клиентских служб ОСФР находятся в ежедневном режиме в контакте с социальными координаторами.

Планируется передача ряда помещений в клиентских службах ОСФР в районах республики для последующего размещения в них социальных координаторов от фонда «Защитники Отечества».

На сегодняшнюю дату специалистами регионального Отделения уже назначено пенсий и социальных выплат более 650 участникам СВО и членам их семей, из них 62% от общего числа назначена ежемесячная денежная выплата, 16% обратившихся назначены меры социальной поддержки (ЕДК, пособие беременным женам военнослужащих, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего), 125-ти обратившимся (19%) назначено ежемесячное пособие в связи с рождением ребенка семьям мобилизованных граждан.

«По поддержке участников СВО и членов их семей в республике действительно проводится большая работа, - резюмировала зампредправительства РК М.Ользятиева. Правительство региона, муниципальные образования совместно с целым рядом структур, в том числе с филиалом фонда «Защитники Отечества» в тесном взаимодействии решают различные вопросы социальных выплат, поддержания здоровья, реабилитации участников СВО и членов их семей. Отделение же Социального фонда, пройдя через серьезные структурные изменения в начале года, успешно решает на территории региона задачи по установлению по линии СФР выплат и мер социальной поддержки наших земляков, принимающих участие в специальной военной операции, и членам их семей.