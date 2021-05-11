За пять месяцев года в регионе выявлено 28 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием интернета

Большая часть из них касалась сбыта. В Роскомнадзор направлено четыре сообщения, получены два ответа о блокировке сетевых ресурсов, занимающихся распространением опасных веществ, запрещенных предметов, товаров и услуг. Такие данные привел сегодня министр внутренних дел по Калмыкии Сергей Никифоров на заседании антинаркотической комиссии под председательством главы минздрава Юрия Кикенова. Он отметил, что наказание за подобные преступления неизбежны. Как было озвучено, комплексные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия, направленные на выявление преступлений, в том числе связанных со сбытом наркотиков в сети, будут продолжены. Но необходимо активизировать работу и вовлечь в нее другие ведомства, отметил Никифоров. В частности, средства массовой информации.

Также сообщили, что наибольшие площади дикорастущей конопли отмечены в Лаганском и Юстинском районах. Работа по ее уничтожению даёт результаты. Сейчас очаги произрастания сократились вдвое. Такие данные привел заместитель Главы Лаганского РМО Юрий Когаев. Привлечены не только сотрудники районной администрации и полиции, но и волонтеры, а также местные жители. Тем самым, временно трудоустроены 30 безработных граждан.