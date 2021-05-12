С сегодняшнего дня в Калмыкии началась детская оздоровительная кампания при образовательных организациях

Всего их будет работать 110. В них отдохнут более 11 тысяч школьников. Стартовала смена и в столичных лагерях дневного пребывания. В Калмыцкой этнографической гимназии имени Зая Пандиты. Там побывала наша съемочная группа

Школьный двор наполнился детскими голосами задолго до назначенного времени. В числе первых пришла и отличница Элистина Мутулова, младшая из троих сестер в семье. Вместе с родителями отдохнут чуть позже. А пока –общение с друзьями.

В половине девятого утра по расписанию здесь все 8 отрядов после прохождения термометрии при входе выстраиваются для зарядки под калмыцкие мелодии. Смена посвящена изучению героического эпоса «Джангар» и знакомству с культурой и традициями кочевого народа.

За каждым отрядом прикреплены 2 воспитателя и 2 вожатых. Кроме того, администрация школы до завершения дня в 14.30 внимательно наблюдает за ходом занятий, они расписаны по дням, каждый из которых посвящён одному большому событию.

Большую часть времени дети будут проводить на воздухе. С 8 по 29 июня эти ребята не только будут вовлечены в разнообразные увлекательные мероприятия, соревнования и конкурсы, но и получат полноценное двухразовое горячее питание с таким любимым ими полдником в придачу. И всё это - за счёт городского и республиканского бюджетов.

Во всех школах города лагерная смена будет организована с учётом требований Роспотребнадзора.

Образовательные организации города не только провели противоклещевую обработку территории, но и подготовили необходимую ресурсную базу, приобрели технологическое оборудование, чтобы детям было интересно, полезно и познавательно.