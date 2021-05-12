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8 июня, 20:21
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С сегодняшнего дня в Калмыкии началась детская оздоровительная кампания при образовательных организациях

С сегодняшнего дня в Калмыкии началась детская оздоровительная кампания при образовательных организациях

 Всего их будет работать 110. В них отдохнут более 11 тысяч школьников. Стартовала смена и в столичных лагерях дневного пребывания. В Калмыцкой этнографической гимназии имени Зая Пандиты. Там побывала наша съемочная группа

Школьный двор наполнился детскими голосами задолго до назначенного времени. В числе первых пришла и отличница Элистина Мутулова, младшая из троих сестер в семье. Вместе с родителями отдохнут чуть позже. А пока –общение с друзьями.

 В половине девятого утра по расписанию здесь все 8 отрядов после прохождения термометрии при входе выстраиваются для зарядки под калмыцкие мелодии. Смена посвящена изучению героического эпоса «Джангар» и знакомству с культурой и традициями кочевого народа. 

  За каждым отрядом прикреплены 2 воспитателя и 2 вожатых. Кроме того, администрация школы до завершения дня в 14.30 внимательно наблюдает за ходом занятий, они расписаны по дням, каждый из которых посвящён одному большому событию.

 Большую часть времени дети будут проводить на воздухе. С 8 по 29 июня эти ребята не только будут вовлечены в разнообразные увлекательные мероприятия, соревнования и конкурсы, но и получат полноценное двухразовое горячее питание с таким любимым ими полдником в придачу. И всё это - за счёт городского и республиканского бюджетов.

 Во всех школах города лагерная смена будет организована с учётом требований Роспотребнадзора.

 Образовательные организации города не только провели противоклещевую обработку территории, но и  подготовили необходимую ресурсную базу, приобрели технологическое  оборудование, чтобы детям  было интересно, полезно и познавательно.

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