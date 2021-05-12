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8 июня, 18:32
НовостиКриминал

Прокуратурой выявлены нарушения в ходе строительных работ Центра кинологической службы

Прокуратурой выявлены нарушения в ходе строительных работ Центра кинологической службы

Прокуратура республики требует устранения нарушений, которые были выявлены в ходе проверки строительных работ Центра кинологической службы МВД Калмыкии.

Как сообщили сегодня в надзорном ведомстве, по возведению объекта между министерством внутренних дел по республике и частной фирмой был заключен госконтракт на сумму 176 миллионов рублей. По плану, подрядчик должен завершить работы к 1 октября 2022 года.

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