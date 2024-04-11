За прошедшую неделю жителями Калмыкии было переведено более 2-х миллионов рублей за неделю, доверившись мошенникам

Представляясь сотрудниками сотовой связи, под предлогом продления договора по оказанию услуг, мошенники убедили 64-летнюю жительницу Элисты установить на телефон мобильное приложение. Получив персональные данные пенсионерки, злоумышленники похитили с её счета 1 070 000 руб.

Представившись сотрудниками банка, злоумышленники убедили 62-летнюю элистинку перевести свои сбережения на "безопасный счет", с которого в последующем средства были украдены. Сумма ущерба составила 180 000 руб. По такой же схеме еще у 2-х элистинок были похищены в общей сумме 789 000 руб.

Общая сумма ущерба составила 2 323 000 рублей.

Однако, 5 жителей республики, будучи осведомленными из СМИ о подобных фактах дистанционного мошенничества, не передали звонившим незнакомцам свои персональные данные, информацию о своих банковских счетах и не откликались на сомнительные коммерческие предложения.