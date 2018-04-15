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15 апреля, 10:02
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Учащиеся московской школы, посетили территорию заповедника «Черные земли» в ходе весенних каникул

Учащиеся московской школы, посетили территорию заповедника «Черные земли» в ходе весенних каникул

В заказнике ребята участвовали в проведении учета численности мышевидных грызунов, изучали растительные сообщества степи, наблюдали в дикой природе сайгаков, степных орлов, им также удалось увидеть мигрировавших с гор Кавказа черных грифов, на Маныче - понаблюдать за колонией розовых пеликанов, созерцать поля цветущих ирисов и тюльпанов, сообщили сотрудники заповедника.

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