Учащиеся московской школы, посетили территорию заповедника «Черные земли» в ходе весенних каникул

В заказнике ребята участвовали в проведении учета численности мышевидных грызунов, изучали растительные сообщества степи, наблюдали в дикой природе сайгаков, степных орлов, им также удалось увидеть мигрировавших с гор Кавказа черных грифов, на Маныче - понаблюдать за колонией розовых пеликанов, созерцать поля цветущих ирисов и тюльпанов, сообщили сотрудники заповедника.