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15 апреля, 08:12
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Сегодня стартует Фестиваль национальных театров России. Фестиваль до 20 апреля

Сегодня стартует Фестиваль национальных театров России. Фестиваль до 20 апреля

В рамках фестиваля зрители смогут насладиться выступлениями таких известных театров, как Московский музыкально-драматический цыганский театр «Ромэн», Национальный драматический театр имени П. В. Кучияк, Горномарийский драматический театр, Театр юного зрителя, Чувашский государственный театр юного зрителя и Национальный драматический театр имени Б. Басангова.

"Открытие состоится на сцене у Пагоды Семи дней", сообщила столичная администрация.

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