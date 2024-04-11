Сегодня стартует Фестиваль национальных театров России. Фестиваль до 20 апреля
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В рамках фестиваля зрители смогут насладиться выступлениями таких известных театров, как Московский музыкально-драматический цыганский театр «Ромэн», Национальный драматический театр имени П. В. Кучияк, Горномарийский драматический театр, Театр юного зрителя, Чувашский государственный театр юного зрителя и Национальный драматический театр имени Б. Басангова.
"Открытие состоится на сцене у Пагоды Семи дней", сообщила столичная администрация.