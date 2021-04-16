За прошедшую неделю зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий

В них погибло 2 человека, 9 – получили травмы различной степени тяжести. Таковы данные госавтоинспекции. Так, рано утром 13 мая 43-летний житель Дагестана, управляя автомашиной «Лексус», на территории Черноземельского района не справился с управлением и совершил опрокидывание машины в кювет. В результате мужчина от полученных травм скончался при транспортировке, его пассажир доставлен в больницу. 14 мая днем 70-летний элистинец за рулем «КАМАЗа» совершил столкновение с автомобилем «Форд», в результате в медучреждение доставлена 26-летняя пассажирка седана.