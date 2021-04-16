Продолжается Общероссийское голосование за объекты благоустройства

Осталось чуть более двух недель, чтобы определиться, какой из объектов вы хотите видеть благоустроенным в будущего году. В федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» участвуют семь муниципалитетов Калмыкии. На пунктах голосования помогают волонтеры.

На сегодняшний день более 5 тысяч человек сделали свой выбор. Например, в Элисте три объекта, но с солидным отрывом лидирует дизайн-разработка парка Молодёжный в первом микрорайоне. А жители приморского города должны определиться между парком Кирова или сквером в жилом массиве Лагань-сити. Каждый голос важен.