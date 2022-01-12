За прошедшую неделю в Калмыкии зарегистрировано 3 ДТП, в которых 3 человека получили травмы различной степени тяжести

Так, в 4 микрорайоне Элисты 29-летний элистинец, управляя легковым автомобилем, двигаясь задним ходом, допустил наезд на 36-летнюю местную жительницу. В результате – пешеход была доставлена в медучреждение.

5 февраля в 16:40 32-летний житель Черноземельского района, управляя автомашиной «Лада-Гранта», двигаясь по автодороге «Элиста - Ики-Бурул - Чолун-Хамур», на 87 километре не справился с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства в кювет. В результате опрокидывания водителю была оказана медицинская помощь.





6 февраля в 13:10 56-летний местный житель, управляя автомашиной «Нива-Шевроле», двигаясь по улице Адучиева города Элиста, совершил столкновение с автомашиной «Лада-Калина» под управлением 38-летнего жителя Городовиковского района. В результате столкновения в медицинское учреждение была доставлена 60-летняя пассажирка автомашины «Лада-Калина».





Также, в период с 31 января по 6 февраля 2022 года на дорогах региона при надзоре за дорожным движением задержан и отстранен от управления 21 водитель, управлявший автотранспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе 2 гражданина, ранее лишённые права управления.