Бату Хасиков: «Расслабляться нельзя. COVID-19 продолжает распространяться»

Сегодня, 7 февраля, по распоряжению Роспотребнадзора в стране отменена изоляция для тех, кто контактировал с инфицированными COVID-19. Эти изменения связаны с распространением штамма «омикрон». По результатам исследований ученые и медики пришли к выводу, что заражение этой разновидностью коронавируса проходит быстрее. Но при этом болезнь протекает легче.

Как отметил Президент России Владимир Владимирович Путин: «Ограничения для так называемых контактных лиц можно в ближайшее время снимать».

Так, с сегодняшнего дня в Калмыкии пациенты, проходящие стационарное лечение, могут выписаться, а граждане, находящиеся под амбулаторным наблюдением врачей, закрыть больничный без повторного ПЦР-теста. Но при условии, что лечение длится 7 и более дней. Также срок действия листка нетрудоспособности по заболеванию коронавирусной инфекцией сокращен до недели.

Глава Калмыкии призвал земляков не расслабляться, беречь себя и вакцинироваться: «Новости хорошие, но COVID-19 продолжает распространяться. Нужно и дальше соблюдать меры предосторожности».