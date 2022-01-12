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7 февраля, 16:09
НовостиCOVID-19Общество

Ношение перчаток исключено из числа мер по борьбе с распространением коронавируса

Ношение перчаток исключено из числа мер по борьбе с распространением коронавируса

Об этом стало известно из постановления Роспотребнадзора, опубликованного на федеральном портале правовой информации.

При этом, по-прежнему актуальными остаются рекомендации по мытью рук, использованию антисептиков и медицинских масок, соблюдению дистанции, ограничению или отмене массовых мероприятий, переходу на дистанционную работу и учёбу.

О том, как обезопасить себя и своих близких в условиях пандемии рассказал и депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев.

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