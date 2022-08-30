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19 сентября, 11:29
НовостиПроисшествия

За прошедшую неделю в Калмыкии зарегистрирован 21 пожар

За прошедшую неделю в Калмыкии зарегистрирован 21 пожар

Из них 8 возгораний сухой растительности, 10 – мусора, 3 техногенных пожара. На ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения реагировали 3 раза.

МЧС Калмыкии напоминает гражданам о соблюдении мер пожарной безопасности, правил безопасности на водных объектах, а также призывает соблюдать правила дорожного движения.

В случае пожара или происшествия необходимо звонить по телефону – 101 или 112.

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