За прошедшую неделю в Калмыкии зарегистрирован 21 пожар

Из них 8 возгораний сухой растительности, 10 – мусора, 3 техногенных пожара. На ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения реагировали 3 раза.



МЧС Калмыкии напоминает гражданам о соблюдении мер пожарной безопасности, правил безопасности на водных объектах, а также призывает соблюдать правила дорожного движения.



В случае пожара или происшествия необходимо звонить по телефону – 101 или 112.