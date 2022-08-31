Настоятель Ики-Бурульского хурула посетил Бурятию и Монголию с исследовательскими целями

Лама Падма Шераб совершил в эти регионы поездку, целью которой стало знакомство с особенностями изучения и практики Буддизма у монгольских народов.



В советский период, когда буддийская религия была под запретом в степной республике, в Иволгинском Дацане многовековая служба не прерывалась. Двоюродный прадедушка Падма Шераба, известный калмыцкий священнослужитель, досточтимый Тугмет Гавджи, неоднократно там бывал.



И теперь, спустя почти полвека, по стопам своего аавы лама Падма Шераб совершил паломничество в Иволгинский дацан. Там он встретился с Ректором Буддийского Университета "Даши Чойнхорлин", досточтимым геше Дымбрылом.



В Дацане на сегодняшний день обучаются три студента из Калмыкии. Ректор заведения, по просьбе Падма Шераба, согласился увеличить набор абитуриентов на первый курс обучения. Желающие учиться могут прийти на собеседование в Ики-Бурульский хурул.



Фото из аккаунта Администрации Ики-Бурульского РМО.