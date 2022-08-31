20 сентября, 06:46
 17 °C
60,04
60,17
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
19 сентября, 12:59
НовостиРелигия

Настоятель Ики-Бурульского хурула посетил Бурятию и Монголию с исследовательскими целями

Настоятель Ики-Бурульского хурула посетил Бурятию и Монголию с исследовательскими целями

Лама Падма Шераб совершил в эти регионы поездку, целью которой стало знакомство с особенностями изучения и практики Буддизма у монгольских народов.

В советский период, когда буддийская религия была под запретом в степной республике, в Иволгинском Дацане многовековая служба не прерывалась. Двоюродный прадедушка Падма Шераба, известный калмыцкий священнослужитель, досточтимый Тугмет Гавджи, неоднократно там бывал.

И теперь, спустя почти полвека, по стопам своего аавы лама Падма Шераб совершил паломничество в Иволгинский дацан. Там он встретился с Ректором Буддийского Университета "Даши Чойнхорлин", досточтимым геше Дымбрылом.

В Дацане на сегодняшний день обучаются три студента из Калмыкии. Ректор заведения, по просьбе Падма Шераба, согласился увеличить набор абитуриентов на первый курс обучения. Желающие учиться могут прийти на собеседование в Ики-Бурульский хурул.

Фото из аккаунта Администрации Ики-Бурульского РМО.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия