19 сентября, 10:57
Еще 14 детей с ограниченными возможностями здоровья из Калмыкии получили необходимую помощь
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Как сообщает Министерство социального развития республики, в эти выходные семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, передали технические средства реабилитации от благотворительного фонда.
Как сообщает Министерство социального развития республики, в эти выходные семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, передали технические средства реабилитации от благотворительного фонда.
Это специализированные кресла-коляски с ручным и электрическим приводом, вертикализатор, велотренажер, реабилитационные дорожки для восстановления навыков ходьбы у детей с ДЦП и другими травмами.
Специалисты Минсоцразвития РК помогли с доставкой технических средств реабилитации по адресам проживания семей.
Фото из телеграм-канала Минсоцразвития РК.