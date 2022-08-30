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19 сентября, 10:57
НовостиБлаготворительность

Еще 14 детей с ограниченными возможностями здоровья из Калмыкии получили необходимую помощь

Еще 14 детей с ограниченными возможностями здоровья из Калмыкии получили необходимую помощь

Как сообщает Министерство социального развития республики, в эти выходные семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, передали технические средства реабилитации от благотворительного фонда.

Это специализированные кресла-коляски с ручным и электрическим приводом, вертикализатор, велотренажер, реабилитационные дорожки для восстановления навыков ходьбы у детей с ДЦП и другими травмами.

Специалисты Минсоцразвития РК помогли с доставкой технических средств реабилитации по адресам проживания семей.

Фото из телеграм-канала Минсоцразвития РК.

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