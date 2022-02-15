За прошедшую неделю на дорогах республики зарегистрировано 8 ДТП

В одном из них погиб человек. Как сообщает пресс-служба регионального ГИБДД, 20 марта на территории Кетченеровского района произошло столкновение грузовика «Мерседес-Бенц» и автомашины «Рено-Дастер». В результате пассажир «Рено-Дастер», 23-летний местный житель от полученных травм скончался на месте происшествия. Еще четверо пассажиров и водитель этой автомашины, среди которых несовершеннолетний, с травмами различной степени тяжести были доставлены в медучреждение. При надзоре за дорожным движением задержано и отстранено от управления 22 водителя, управлявших автомобилями в состоянии опьянения, в том числе четверо, ранее лишённые права управления.

Кроме того, на основании информации, полученной в режиме автоматической фото- и видеофиксации сотрудниками Госавтоинспекции вынесено почти 3,5 тысячи постановлений об административном правонарушении.