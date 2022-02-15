Сегодня отмечается Всемирный день поэзии

Он был учреждён 21 марта 1999 года на 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, с целью поддержать языковое разнообразие через поэтическое самовыражение.

Этот день – еще один повод почтить поэтов, возродить традиции поэтических чтений, повысить интерес к этому литературному жанру.

100-летний юбилей Народного поэта Давида Кугультинова в этом году отмечает не только Калмыкия, его празднование вышло за пределы республики. Подробности у нашего корреспондента Ялман Каджаевой.

Считается, что поэзия жива до тех пор, пока есть желание читать и перечитывать, декламировать, размышлять над вопросами, которые она ставит, вдохновляться и находить ответы.

Так совпало, что в Год культурного наследия народов России Калмыкия отмечает и столетний юбилей Народного поэта Давида Кугультинова.

13 марта состоялись торжественные мероприятия, в центре Элисты появился бронзовый памятник. Празднование вышло и за пределы республики - в Волгоградской областной библиотеке им. Горького прошел межрегиональный литературно-музыкальный вечер «Душа моя вмещает вечность…». Площадка была выбрана не случайно. В 1985 году, в составе делегации советских писателей, Давид Кугультинов был на открытии, выступал и навсегда вошёл в историю библиотеки. Эти стены помнят его живые выступления, вот и в этот день его поэтические строки ожили здесь вновь.

В делегацию от Калмыкии вошли представители Октябрьского района, калмыцкого землячества, свои творческие номера представили хореографические коллективы. Стихи Кугультинова вне времени, даже сегодня, когда, казалось бы, читателя уже ничем не удивить, они проникают в душу и доносят самую суть.

Поэзия - внутренний огонь всякого таланта. Истинный поэт пишет не из тщеславия или желания кому-то что-то доказать, он пишет, потому что не может не творить.

Поэзия сметает границы сознания, преодолевает расстояния и объединяет тех, кто находит в ней своё отражение и вдохновение. И творчество Давида Кугультинова выполняет эту функцию - стихи поэта знают, чтят и любят далеко за пределами республики.