Малоимущие семьи и семьи, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, могут рассчитывать на господдержку

Самыми эффективными направлениями социальных контрактов являются трудоустройство и создание собственного дела, они позволяют семьям выходить на уровень самообеспечения. На сегодня только в калмыцкой столице заключено 147 соглашений.

Герензел Оникова о соцконтракте услышала в прошлом году. Собрала нужные документы и получила одобрение, а затем - открыла свое дело. Теперь – у нее студия по пошиву и ремонту одежды. Как продолжает Герензел, таким образом, она осуществила свою мечту. Ведь за плечами у нее - не только профессиональное образование, но и опыт работы портным в одном из ателье Элисты. Кроме того, женщина - многодетная мама, в семье трое детей. Сложностей в оформление соцконтракта, продолжает собеседница, не было, более того, она отмечает оперативность и четкость в работе специалистов городской службы социальной защиты.

Воспользовалась господдержкой и Эльмира Даваева. Она тоже многодетная мама, у нее - четверо несовершеннолетних детей. Принять участие в проекте, реализуемом в республике, по словам Эльмиры, предложили в отделе соцзащиты. Специалисты ознакомили ее с условиями, в итоге - все сложилось весьма удачно. Швейное дело – для нее не ново. Рассказывает, что навыки были, обшивала семью, родных, знакомых у себя на дому. Теперь у Даваевой – собственная студия. Но сначала она прошла обучение в образовательной центре.

Две студии сегодня сосуществуют на одной площадке. А потому – мастера Герензел Оникова и Эльмира Даваева, объединили усилия и работают как одна команда.

Как сообщили в Центре социальной защиты населения Элисты, на сегодня зарегистрировано 147 социальных контрактов, из них – 111 семей - это индивидуальные предприниматели и самозанятые, чей доход не превышает прожиточный минимум, установленный в нашем регионе. Максимальная сумма господдержки 250 тысяч рублей. Поступающие от граждан заявления рассматривается межведомственной комиссией, которая выносит решение о подписания Соглашения между органом социальной защиты и труда и заявителем.

В случае нарушения условий социального контракта, предприниматель обязан вернуть всю сумму, выделенную на поддержку собственного дела. На сегодня, по данным соцслужбы, такие случаи в столице не зарегистрированы.