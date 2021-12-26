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31 января, 14:26
НовостиПроисшествия

За прошедшую неделю на дорогах республики зарегистрировано 6 ДТП, в которых 2 человека погибло, 6 - получили травмы

За прошедшую неделю на дорогах республики зарегистрировано 6 ДТП, в которых 2 человека погибло, 6 - получили травмы

К примеру, 26 января на 21 километре автодороги «Яшкуль-Комсомольский-Артезиан» 59-летний житель Волгоградской области, управляя автомашиной Шкода-Рапид, совершил выезд на встречную полосу движения и допустил столкновение с грузовым транспортным средством ДАФ 95XF.

В результате столкновения водитель «легковушки» от полученных травм скончался на месте происшествия.

Еще один водитель, 40-летний житель Черноземельского района, погиб 28 января, на 16 километре автодороги «Комсомольский-Артезиан». С его автомашиной ВАЗ-211440 столкнулся 31-летний житель Чеченской Республики. Управляя грузовым транспортным средством МАЗ-544008, он выехал на встречную полосу. Пассажир погибшего с ранениями был доставлен в медучреждение.

Кроме того, за прошедшую неделю задержан и отстранен от управления 21 водитель, управлявший автомобилем в состоянии опьянения, в том числе двое, ранее лишённые права управления.

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