31 января, 15:45
65% амбулаторных пациентов с COVID-19 не получили положенных лекарств
Такие данные озвучил Народный фронт в Калмыкии по итогам онлайн-опроса о качестве медпомощи, оказываемой в регионе. В качестве респондентов выступили более полутора тысяч жителей республики.
Выяснилось, что большая часть тех, кто лечился дома в течение прошлого года, вынуждены были покупать препараты за свой счет. Народный фронт призвал Минздрав обратить внимание на проблему нехватки лекарств в республике.
Что касается работы горячих линий, то до операторов практически сразу смогли дозвониться только чуть больше 46% опрошенных Народным фронтом, 17% потратили на дозвон от 3-х до 10 минут, 12-ти процентам удалось это сделать в течение получаса, еще у стольких же на звонок ушло несколько часов, а почти 7% вообще не смогли дозвониться.
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