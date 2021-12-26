65% амбулаторных пациентов с COVID-19 не получили положенных лекарств

Такие данные озвучил Народный фронт в Калмыкии по итогам онлайн-опроса о качестве медпомощи, оказываемой в регионе. В качестве респондентов выступили более полутора тысяч жителей республики.

Выяснилось, что большая часть тех, кто лечился дома в течение прошлого года, вынуждены были покупать препараты за свой счет. Народный фронт призвал Минздрав обратить внимание на проблему нехватки лекарств в республике.

Что касается работы горячих линий, то до операторов практически сразу смогли дозвониться только чуть больше 46% опрошенных Народным фронтом, 17% потратили на дозвон от 3-х до 10 минут, 12-ти процентам удалось это сделать в течение получаса, еще у стольких же на звонок ушло несколько часов, а почти 7% вообще не смогли дозвониться.