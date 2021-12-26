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31 января, 13:05
НовостиСемьяСоциальная политика

В Калмыкии начался региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года»

В Калмыкии начался региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года»

Основной посыл - пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства. 

Региональный этап проводится в два тура по пяти номинациям: «Многодетная», «Молодая», «Сельская», «Золотая» и «Семья – хранитель традиций». 

Первый тур регионального этапа по приему заявок с портфолио продлится до 15 марта. Для участия необходимо обратиться в орган муниципального образования по месту жительства. Второй этап планируется через два месяца.

Победители получат по 50 тысяч и представят республику в федеральном этапе конкурса. 100 тысяч рублей выиграют обладатели Гран-при.

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