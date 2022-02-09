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14 марта, 10:57
НовостиПроисшествия

За прошедшую неделю на дорогах республики зарегистрировано 5 ДТП

За прошедшую неделю на дорогах республики зарегистрировано 5 ДТП

В них погибли 2 человека, 7 - получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Так, 10 марта в 00:00 часов на 188 километре автодороги Р-22 «Каспий» произошло столкновение двух автомашин - «ВАЗ- 2107» под управлением 32-летнего жителя Кетченеровского района и «Камаза» под управлением 42-летнего жителя Республики Дагестан.  

В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. 

Кроме того, за прошедшую неделю, на дорогах республики задержано и отстранено от управления 24 водителя, управлявших автотранспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе 1 гражданин, ранее лишённый права управления.

Также сотрудниками Госавтоинспекции вынесено 11 105 постановлений об административном правонарушении.

 

 

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