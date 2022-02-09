14 марта, 09:23
 -1 °C
128,95
116,75
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
14 марта, 10:18
НовостиОбщество

«Сообщи, где торгуют смертью». В Калмыкии стартует первый этап всероссийской антинаркотической акции

«Сообщи, где торгуют смертью». В Калмыкии стартует первый этап всероссийской антинаркотической акции

Она направлена на получение информации от населения о возможных фактах незаконного оборота и потребления наркотиков.

По мнению наркополицейских, только совместными усилиями и неравнодушным отношением к теме наркомании можно предотвратить распространение наркотиков в молодежной среде, пресечь деятельность наркоторговцев. Телефон доверия, по которому вы можете сообщить о фактах продажи наркотических средств - 8 (847-22) 4-09-64.

Акция продлится до 25 марта.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия