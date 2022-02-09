«Сообщи, где торгуют смертью». В Калмыкии стартует первый этап всероссийской антинаркотической акции

Она направлена на получение информации от населения о возможных фактах незаконного оборота и потребления наркотиков.

По мнению наркополицейских, только совместными усилиями и неравнодушным отношением к теме наркомании можно предотвратить распространение наркотиков в молодежной среде, пресечь деятельность наркоторговцев. Телефон доверия, по которому вы можете сообщить о фактах продажи наркотических средств - 8 (847-22) 4-09-64.

Акция продлится до 25 марта.