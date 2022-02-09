14 марта, 11:26
Эпидемический процесс по коронавирусу в Калмыкии стабилизировался
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Об этом сообщил главный санитарный врач республики Джангар Санджиев. В последний месяц отмечается устойчивая тенденция снижения заболеваемости по всем возрастным категориям. Есть некоторые отличия в зависимости от района.
Так, пик заболеваемости «омикроном» прошли в Элисте и на близлежащих территориях, а также в Яшалтинском и Городовиковском районах.
Как отметил Санджиев, с открытием детских садов и школ, темп снижения распространения коронавируса замедлился, что вполне ожидаемо.