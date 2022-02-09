Эпидемический процесс по коронавирусу в Калмыкии стабилизировался

Об этом сообщил главный санитарный врач республики Джангар Санджиев. В последний месяц отмечается устойчивая тенденция снижения заболеваемости по всем возрастным категориям. Есть некоторые отличия в зависимости от района.

Так, пик заболеваемости «омикроном» прошли в Элисте и на близлежащих территориях, а также в Яшалтинском и Городовиковском районах.

Как отметил Санджиев, с открытием детских садов и школ, темп снижения распространения коронавируса замедлился, что вполне ожидаемо.