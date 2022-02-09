14 марта, 11:20
 0 °C
128,95
116,75
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
14 марта, 11:26
НовостиCOVID-19ОбществоЗдравоохранение

Эпидемический процесс по коронавирусу в Калмыкии стабилизировался

Эпидемический процесс по коронавирусу в Калмыкии стабилизировался

 

Об этом сообщил главный санитарный врач республики Джангар Санджиев. В последний месяц отмечается устойчивая тенденция снижения заболеваемости по всем возрастным категориям. Есть некоторые отличия в зависимости от района.

Так, пик заболеваемости «омикроном» прошли в Элисте и на близлежащих территориях, а также в Яшалтинском и Городовиковском районах.

Как отметил Санджиев, с открытием детских садов и школ, темп снижения распространения коронавируса замедлился, что вполне ожидаемо.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия