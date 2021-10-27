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29 ноября, 15:44
НовостиПроисшествия

За прошедшую неделю на дорогах республики зарегистрировано 5 ДТП

За прошедшую неделю на дорогах республики зарегистрировано 5 ДТП

В них погибли два человека, 8 - получили травмы различной степени тяжести. Так, 31-летний житель Астраханской области, управляя автомашиной «БМВ-Х5», двигаясь по федеральной автодороге «Астрахань-Элиста-Ставрополь», выехал за пределы проезжей части, где допустил опрокидывание транспортного средства в кювет.

Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Его пассажир – 30-летний житель Астраханской области с травмами был доставлен в медучреждение.

Еще одно ДТП закончилось трагически – в результате столкновения двух транспортных средств на трассе «Каспий» погиб 47-летний пассажир одной из легковушек. Оба водителя получили ранения различной степени тяжести.

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