Студенты Калмыцкого медицинского колледжа им. Т. Хахлыновой вернулись в республику после стажировки в Коммунарке

Сегодня с ребятами встретился Глава Калмыкии Бату Хасиков.

«Пять студентов нашего медицинского колледжа прошли стажировку в больнице №40 в Коммунарке. Они получили новые знания и практику, смогли поработать вместе с профессионалами дела», – поделился Глава региона.

Он поблагодарил Главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко за содействие и отметил, что ранее Денис Николаевич лично посещал Калмыкию по приглашению известного хирурга-онколога Бадмы Башанкаева.

«Тогда мы обсуждали наше взаимодействие и совместную работу по модернизации первичного звена, строительству новых объектов и цифровизации здравоохранения, а также развитию медицинского образования и привлечению молодых специалистов. Рад, что сейчас наши планы постепенно реализовываются», – поделился Бату Хасиков, отметив, что это сотрудничество будет продолжаться.

Также Глава республики напомнил, что Калмыцкий Государственный университет им. Б. Б. Городовикова получил лицензию на открытие медицинского факультета. «Скоро наши студенты смогут дома, в родной республике получать высшее медицинское образование», – заключил Бату Хасиков.