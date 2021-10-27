До 1 февраля КалмГУ объявит о сроках и условиях первого набора студентов на направления «Лечебное дело» и «Педиатрия»

Известно, что по каждому из них ВУЗу предоставлено по 25 мест. Они дополнят уже открытое направление – «Фармацию». Об этом сегодня на пресс-конференции рассказали журналистам ректор опорного ВУЗа республики Бадма Салаев, Зампред правительства Светлана Иванова, Министр здравоохранения Юрий Кикенов и проректор Баир Натырова. Благодаря общим усилиям правительства и учёных республики, Рособрнадзор предоставил возможность готовить собственные медицинские кадры Калмыкии, где их дефицит наиболее ощутим. Этому предшествовала колоссальная работа.

Достаточно сказать, что общий пакет документов, направленный для обоснования, занял 13 тысяч 648 страниц текста. Подготовка продолжается. Уже заключены договоры с лучшими медицинскими ВУЗами страны. Лечебную практику будущие медики будут проходить в 12 медицинских учреждениях республики.

Эта программа - одна из 15 других, которые КалмГУ готовит для открытия.