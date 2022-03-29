За прошедшую неделю на дорогах республики зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб, 12 человек получили травмы различной степени тяжести.

Кроме того, задержаны и отстранены от управления 19 водителей, находившиеся за рулём в состоянии опьянения, в том числе 2 гражданина, ранее лишённые права управления. На основании информации, полученной в с фото и видеофиксаторов, вынесено свыше 2,5 тысяч постановлений об административном правонарушении.