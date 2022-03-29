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25 апреля, 16:15
Новости

За прошедшую неделю на дорогах республики зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб, 12 человек получили травмы различной степени тяжести

За прошедшую неделю на дорогах республики зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб, 12 человек получили травмы различной степени тяжести.

Кроме того, задержаны и отстранены от управления 19 водителей, находившиеся за рулём в состоянии опьянения, в том числе 2 гражданина, ранее лишённые права управления. На основании информации, полученной в с фото и видеофиксаторов, вынесено свыше 2,5 тысяч постановлений об административном правонарушении.

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