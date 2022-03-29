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25 апреля, 16:50
НовостиКультура

«Буурл теегин айс», VI открытый районный конкурс исполнителей на народных инструментах традиционно состоялся в Цаган–Амане

В этот раз он был приурочен 100-летию со дня рождения заслуженного работника культуры Российской Федерации Эльзы Коруевой. Она известна музыкальной общественности, как создатель первого домбрового ансамбля в республике. За ходом творческого состязания наблюдал корреспондент Батыр Шобгоров. Ему слово.

Состязание - мероприятие масштабное, в этот раз с участием представителей Юстинского, Черноземельского, Кетченеровского районов и Элисты. Проводился он по номинациям: ансамбли малых, больших форм, солисты-исполнители на народных инструментах.

Все 27 номеров, заявленные участниками, были оценены компетентным жюри. В целом, по словам Председателя Союза композиторов республики Бориса Уджаева, конкурсанты продемонстрировали высокий уровень подготовки

И вот итог яркого музыкального конкурса "Буурл теегин айс».   Лучшим среди лучших признан музыкант из поселка Ергенинский Александр Манжеев, он и обладатель главного приза – домбры.

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