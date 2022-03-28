В рамках акции #МЫВМЕСТЕ в регионах стартовал Фестиваль Дарения

Проект был запущен в 2020. В течение двух лет он объединил в свои ряды 10 тысяч партнеров для помощи гражданам в кризисных ситуациях. Нынешний продлится до 1 мая. Начальник Ресурсного центра поддержки добровольчества Татьяна Шахныкова отмечает, что это гораздо больше, чем просто волонтерство - это уже национальная идея для объединения неравнодушных граждан и все население в целом.

В фестивале может принять участие любой желающий: достаточно только поделиться не только полезными вещами или услугами, но и приятными эмоциями и человеческим теплом. К фестивалю подключаются все волонтерские организации. У каждой - своей день для проведения массовых мероприятий. В рамках ТеегинFest, проведение которого планируется на 30 апреля, состоится концерт, где в обмен на билет нужно предоставить свой подарок.