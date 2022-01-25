За прошедшую неделю на дорогах республики произошло 4 ДТП

В них 1 человек погиб, 6 - получили травмы различной степени тяжести.

15 февраля 48-летний житель Республики Дагестан на 107 километре автодороги «Яшкуль-Комсомольский-Артезиан», не справившись с управлением, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате - водитель от полученных травм скончался.

Пассажир был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести. Также по данным Госавтоинспекции, за прошедшую неделю на основании информации, полученной в режиме автоматической фото-, видеофиксации, вынесено более 2 300 постановлений об административных правонарушениях.

Кроме того, в период с 14 по 20 февраля при надзоре за дорожным движением задержано и отстранено от управления 30 водителей, находящихся за рулем в состоянии опьянения, в том числе 6 граждан, ранее лишённых права управления.