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21 февраля, 13:34
НовостиПроисшествия

За прошедшую неделю на дорогах республики произошло 4 ДТП

За прошедшую неделю на дорогах республики произошло 4 ДТП

В них 1 человек погиб, 6 - получили травмы различной степени тяжести.

15 февраля 48-летний житель Республики Дагестан на 107 километре автодороги «Яшкуль-Комсомольский-Артезиан», не справившись с управлением, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате - водитель от полученных травм скончался.

Пассажир был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести. Также по данным Госавтоинспекции,  за прошедшую неделю на основании информации, полученной в режиме автоматической фото-, видеофиксации,  вынесено более 2 300 постановлений об административных правонарушениях.

Кроме того, в период с 14 по 20 февраля при надзоре за дорожным движением задержано и отстранено от управления 30 водителей, находящихся за рулем в состоянии опьянения, в том числе 6 граждан, ранее лишённых права управления.

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