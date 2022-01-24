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21 февраля, 12:43
НовостиCOVID-19Общество

С сегодняшнего дня QR-код можно получить и в случае получения положительного теста на антитела

С сегодняшнего дня QR-код можно получить и в случае получения положительного теста на антитела

С сегодняшнего дня QR-код можно получить и в случае получения положительного теста на антитела

 Приказ об изменении условий издал Минздрав России. Раньше сертификат могли оформить только привитые и переболевшие, а также те, кто получил медицинский отвод от вакцинации.

Документ можно будет получить в течение трех дней c момента подачи заявления о наличии иммуноглобулинов G к возбудителю коронавируса на Госуслугах.

Количество антител при этом учитывать не будут, важен сам факт их наличия. Такой QR-код будет действовать в течение полугода. Повторный выпуск COVID-сертификата на основании такого исследования не предусмотрен.

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