С сегодняшнего дня QR-код можно получить и в случае получения положительного теста на антитела

Приказ об изменении условий издал Минздрав России. Раньше сертификат могли оформить только привитые и переболевшие, а также те, кто получил медицинский отвод от вакцинации.

Документ можно будет получить в течение трех дней c момента подачи заявления о наличии иммуноглобулинов G к возбудителю коронавируса на Госуслугах.

Количество антител при этом учитывать не будут, важен сам факт их наличия. Такой QR-код будет действовать в течение полугода. Повторный выпуск COVID-сертификата на основании такого исследования не предусмотрен.