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14 декабря, 11:43
НовостиЗдравоохранение

За прошедшие 11 месяцев в Республиканском центре специализированных видов медицинской помощи «Сулда» прошли бесплатные профосмотры около 9 тысяч жителей республики

За прошедшие 11 месяцев в Республиканском центре специализированных видов медицинской помощи «Сулда» прошли бесплатные профосмотры около 9 тысяч жителей республики

Сообщили в пресс – службе регионального минздрава. Здесь предложат измерить антропометрические данные, процентное соотношение мышечной, жировой массы и воды, уровень артериального давления, глюкозы, и холестерина. В обследование также входят проверка состояния сердечной мышцы, остроты зрения, внутриглазного давления, спирометрия, осмотр стоматолога, ангиоскрининг.

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