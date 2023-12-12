Сотрудниками полиции устанавливаются потерпевшие от противоправных действий группы лиц, подозреваемых в мошенничестве в сфере ритуальных услуг

Как говорилось ранее, полицейскими была пресечена незаконная деятельность группы лиц, подозреваемых в мошенничестве в сфере ритуальных услуг. Было установлено, что работники морга г.Элисты требовали от родственников умерших оплачивать услуги, которые должны оказываться на безвозмездной основе. При этом оплату за услуги принимал индивидуальный предприниматель, магазин ритуальных услуг которого находится неподалеку.

По факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейские установили круг потерпевших.

Если вы считаете, что стали жертвой противоправных действий со стороны указанной группы лиц, обратитесь в отдел полиции по месту пребывания или позвоните по телефону.