14 декабря, 11:40
В Цаган Амане продолжается капремонт поликлиники
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На объекте уже выполнены кровельные работы, установлено ограждение. Близится к завершению благоустройство территории. Продолжается отделка помещений, произведена замена инженерных коммуникаций.
Капитальный ремонт проводится в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение».
Работы по поручению главы Калмыкии Б.Хасикова начались досрочно, вместо запланированного на 2024 год.