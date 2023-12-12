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14 декабря, 11:40
НовостиСтроительство

В Цаган Амане продолжается капремонт поликлиники

В Цаган Амане продолжается капремонт поликлиники

На объекте уже выполнены кровельные работы, установлено ограждение. Близится к завершению благоустройство территории. Продолжается отделка помещений, произведена замена инженерных коммуникаций.

Капитальный ремонт проводится в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение».

Работы по поручению главы Калмыкии Б.Хасикова начались досрочно, вместо запланированного на 2024 год.

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