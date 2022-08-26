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16 сентября, 12:51
НовостиБизнес

За последние 3 года число предпринимателей в Калмыкии увеличилось в 10 раз

За последние 3 года число предпринимателей в Калмыкии увеличилось в 10 раз

В этот период республика полностью перезагрузили институты поддержки бизнеса а также приняла несколько пакетов региональных мер. Таким образом, доля "новых" предпринимателей увеличилась с 1,6% до 17,1% – это 3 270 предпринимателей, которые зарегистрировали свой бизнес за указанный период.

Кроме того, Глава Калмыкии Бату Хасиков заявил, что в этом году планируется снижение налоговой ставки по упрощенной системе налогообложения с 6% до 1% – сроком на 3 года для всех предпринимателей без ограничения.

Фото из телеграм-канала Правительства РК.

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