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16 сентября, 11:18
НовостиЭкономика

ФСС продолжает компенсировать затраты на трудоустройство молодежи

ФСС продолжает компенсировать затраты на трудоустройство молодежи

Как сообщает Фонд социального страхования Калмыкии, получить господдержку могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и некоммерческие организации. В республике пока что всего четыре работодателя подали заявки на получение субсидии.

Главное условие – трудоустройство людей в возрасте до 30 лет, испытывающих сложности при найме на работу: без профобразования, с несовершеннолетними детьми, с инвалидностью, детей-сирот, выпускников ссузов и вузов без опыта работы.

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