ФСС продолжает компенсировать затраты на трудоустройство молодежи

Как сообщает Фонд социального страхования Калмыкии, получить господдержку могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и некоммерческие организации. В республике пока что всего четыре работодателя подали заявки на получение субсидии.



Главное условие – трудоустройство людей в возрасте до 30 лет, испытывающих сложности при найме на работу: без профобразования, с несовершеннолетними детьми, с инвалидностью, детей-сирот, выпускников ссузов и вузов без опыта работы.