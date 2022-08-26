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16 сентября, 13:26
НовостиОбщество

Почти половина жителей Калмыкии сталкиваются с отпускной депрессией

Почти половина жителей Калмыкии сталкиваются с отпускной депрессией

Об этом сообщает исследовательский отдел российской платформы по поиску работы и сотрудников. В августе этого года им был проведен опрос среди граждан степной республики.

По предоставленным данным, в преддверии или после отпуска с депрессией никогда не сталкивались лишь 43% опрошенных. 16% ответили, что обычно находятся в подавленном состоянии после отдыха, 6% – перед, а 21% пребывают в не лучшем расположении духа и до, и после выходных.

Причинами отпускной депрессии работающие жители Калмыкии считают, в первую очередь, хроническую усталость, а также нехватку денег на желаемый отпуск и недовольство условиями работы после возвращения.

Также интересно, что с депрессией после отпуска обычно сталкиваются специалисты по управлению персоналом, юристы, а также административный персонал и работники транспортной сферы. Меньше других же сталкиваются с околоотпускной депрессией молодые сотрудники, строители и бухгалтеры.

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