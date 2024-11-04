За подделку документов можно попасть под суд

Житель Малодербетовского района осужден за использование заведомо подложного документа при трудоустройстве.

Судом установлено, что в марте этого года житель Малодербетовского района, чтобы устроиться на работу в главное управление МЧС России по РК, внес в свою трудовую книжку подложную запись о трудовой деятельности в качестве водителя автопарка одного из СПК.

Недостоверные документы мужчина предоставил в отдел кадров ГУ МЧС по РК, после чего с ним был заключен трудовой договор.

Прокуратура Элисты поддержала государственное обвинение по этому уголовному делу. В судебном заседании подсудимый вину полностью признал, в содеянном раскаялся. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.