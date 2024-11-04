У спектакля «Сар-Герел» Гран-при фестиваля «Патриот»

В Краснодаре состоялась церемония торжественного закрытия III открытого фестиваля театров кукол «Патриот». С 1 по 5 ноября Краснодарский краевой театр кукол принял на своей сцене театральные коллективы со всей страны с патриотическими спектаклями.

Калмыцкий государственный театр кукол «Джангар» принял участие в фестивале. В течение пяти дней зрители и жюри погружались в атмосферу любви к традициям своего народа, сохранения памяти воинских подвигов, уважения героического наследия России.

Гран-при за «Лучший патриотический спектакль» удостоился спектакль «Сар-Герел» Калмыцкого государственного театра кукол «Джангар». Заветную статуэтку режиссеру Алексею Сарангову вручила министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

Фото: Краснодарского краевого театра кукол