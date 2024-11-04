6 ноября, 14:48
 5 °C
106,89
98,06
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
6 ноября, 11:16
НовостиСобытиеКультура

У спектакля «Сар-Герел» Гран-при фестиваля «Патриот»

У спектакля «Сар-Герел» Гран-при фестиваля «Патриот»

В Краснодаре состоялась церемония торжественного закрытия III открытого фестиваля театров кукол «Патриот». С 1 по 5 ноября Краснодарский краевой театр кукол принял на своей сцене театральные коллективы со всей страны с патриотическими спектаклями.

Калмыцкий государственный театр кукол «Джангар» принял участие в фестивале. В течение пяти дней зрители и жюри погружались в атмосферу любви к традициям своего народа, сохранения памяти воинских подвигов, уважения героического наследия России.

Гран-при за «Лучший патриотический спектакль» удостоился спектакль «Сар-Герел» Калмыцкого государственного театра кукол «Джангар». Заветную статуэтку режиссеру Алексею Сарангову вручила министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

Фото: Краснодарского краевого театра кукол

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия