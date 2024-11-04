Приоткрывая заповедные двери

Познание мира – это процесс приобретения знаний, понимания и опыта о мире вокруг нас. Существуют разные способы его познания. Однако молодежь всегда старается постигать этот мир самым действенным способом – «на ощупь».

Подросший лисенок из заповедника «Черные земли» решил играя с сайгачатами возле водопоя выяснить для себя, что же это за зверь такой, с забавным большим носом? И насколько он может быть опасен… или съедобен?

Видео: Заповедник "Черные земли"